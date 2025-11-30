Josh Brolin confessa la sua amicizia con Trump | Non ho paura di lui so chi è veramente

Josh Brolin ha rivelato dettagli inaspettati sulla sua passata amicizia con Donald Trump, risalente a prima che il magnate immobiliare diventasse presidente degli Stati Uniti. In una recente intervista con The Independent per promuovere il film Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, l’attore ha offerto una prospettiva personale sul leader della Casa Bianca, definendolo un genio del marketing capace di intercettare le debolezze della popolazione. L’attore ha conosciuto Trump intorno al 2010, durante la produzione di Wall Street 2 diretto da Oliver Stone. Trump era inizialmente previsto nel cast del film, ma fu poi tagliato dal montaggio finale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Josh Brolin confessa la sua amicizia con Trump: “Non ho paura di lui, so chi è veramente”

