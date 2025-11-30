Josep Martinez ancora in panchina in Pisa Inter cerchiata in rosso la data per il suo possibile ritorno in campo | l’idea di Chivu

Inter News 24 per il portiere. La stagione di Josep Martinez sembrava destinata a seguire una traiettoria diversa, con un minutaggio decisamente superiore a quello accumulato finora. Le prestazioni non sempre impeccabili di Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero che in diverse occasioni ha mostrato qualche incertezza, avrebbero creato i presupposti tecnici ideali per vedere lo spagnolo titolare più spesso, in una gestione dell’alternanza simile a quella che si sta verificando alla Juventus tra Di Gregorio e Perin. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez ancora in panchina in Pisa Inter, cerchiata in rosso la data per il suo possibile ritorno in campo: l’idea di Chivu

Leggi anche questi approfondimenti

Inter, Josep Martinez sarà titolare in Coppa Italia #SkySport #SkySerieA Vai su X

Josep Martínez non può essere schierato: è ancora sotto shock per la tragedia dell'incidente stradale! Chivu ha le mani legate e l'Inter ha di fatto un solo portiere. #Inter #Martinez #Tragedia #EmergenzaPorta #internews24 - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter soffre a Pisa ma ci pensa Lautaro: doppietta e i nerazzurri adesso sono a -1 dal Milan - 2 RETI: 24' st e 38' st Lautaro Martinez. Da msn.com

Formazioni Pisa-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Sommer, Mkhitaryan, Luis Henrique, Lautaro Martinez, Cuadrado e Tramoni - Inter: chi gioca titolare e chi va in panchina nella partita della tredicesima giornata di Serie A. msn.com scrive

Inter, Josep Martinez sarà titolare in Coppa Italia - A poco più di un mese dal tragico incidente che lo ha visto protagonista alle porte di Appiano Gentile, con l'investimento di un 81enne poi rimasto ucciso, Josep Martinez torna a tutti gli effetti a d ... Segnala sport.sky.it