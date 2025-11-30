Joe Keery di Stranger Things | Sono un nerd la gente non si aspetta quanto sono sciocco

Quando pensi a Steve Harrington, il personaggio che ha reso Joe Keery una star mondiale grazie a Stranger Things, probabilmente ti viene in mente il classico ragazzo popolare: capelli perfetti, sicurezza da vendere, il tipo che nella vita reale potrebbe essere stato il capitano della squadra di football del liceo. Ma la realtà, come spesso accade, è molto diversa dall’apparenza. E Keery stesso ci tiene a sottolinearlo. In una recente intervista rilasciata alla rivista americana ELLE, l’attore trentatreenne ha rivelato un aspetto della sua personalità che sorprende molti dei suoi fan: “ Sono un po’ un nerd, in fondo “, ha confessato con disarmante sincerità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Joe Keery di Stranger Things: “Sono un nerd, la gente non si aspetta quanto sono sciocco”

