Joe di Brutto e i dj di Radio Studio Delta per l’addio al 2026

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dj di Radio Studio Delta e la band dei Joe di Brutto saranno i maestri di cerimonia dell’ultima notte dell’anno in piazza del Popolo. E’ partito il conto alla rovescia, un mese esatto all’appuntamento con il brindisi di mezzanotte organizzato come l’anno scorso dall’amministrazione comunale di Cesena. Dalle ore 22 di mercoledì 31 dicembre il dj set di Radio Studio Delta con Jurymaru, Sandro Base, Manilo e Cleto scalderà l’atmosfera in attesa delle ore 23 quando sul palco collocato in corrispondenza del quarto lato di piazza del Popolo salirà la band dei Joe di Brutto per un discomusical da capogiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

