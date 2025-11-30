Jodie Foster | Killers of the Flower Moon sarebbe stato un progetto perfetto per la tv

L'attrice e regista ha svelato perché, secondo lei, Martin Scorsese avrebbe dovuto realizzare una miniserie invece che un film. Jodie Foster, mentre era ospite del Marrakech Film Festival, ha parlato del futuro del cinema e della televisione. L'attrice premio Oscar ha inoltre svelato che, secondo lei, un film come Killers of the Flower Moon sarebbe stato perfetto per diventare una miniserie per il piccolo schermo. La situazione del cinema e della tv secondo la star Durante una conversazione che si è svolta durante il festival, Jodie Foster ha parlato della sua esperienza con True Detective, di cui è stata recentemente protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

