jaya cozzani apre il suo studio per la mostra amatoriale

Nello studio di Jaya Cozzani Chandra venerdì dalle 18 alle 21, è previsto il vernissage di ‘AmAtoriale’, la mostra che si svilupperà, per una settimana, fino al 12 dicembre. In via Garibaldi I trav. 7 a San Terenzo. "Il senso dello studio di un’artista – spiega Jaya Cozzani Chandra – non è solo quello di esporre oggetti ma, mostrare la poetica del proprio lavoro. Per me lo studio è sempre stato un luogo d’incontro e di dialogo dove sono nati progetti che ho sviluppato negli anni, come Runspazio per artisti di passaggio, un progetto di residenza artistica dal 2012 al 2015 e Compost, l’idea di un pasto condiviso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

