Quando Steve Johnson, sconfitto e incredulo, pronunciò una frase destinata a tormentarlo per anni – "questo qui non andrà da nessuna parte" – non poteva immaginare quanto clamorosamente si sarebbe sbagliato. È il 2019, Roma, e Jannik Sinner è solo un ragazzino, magro e dall'aspetto curioso, il suo ranking è 262 del mondo. Oggi, sei anni dopo, è il super-campione che tutti conosciamo. Ma torniamo a quel match che Johnson ha deciso di raccontare per la prima volta nei dettagli. Il 12 maggio di quell’anno, grazie a una wild card, Sinner aveva ottenuto l’accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner? "Idioti, non andrà da nessuna parte": chi è il "fesso" del decennio