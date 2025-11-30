James Bond | dopo Jacob Elordi un altro attore emerge come favorito per diventare l' erede di Daniel Craig
Per ora il regista Denis Villeneuve non ha ancora annunciato il nome dell'interprete dell'agente 007 nel nuovo film dedicato all'agente segreto. La ricerca dell'erede di Daniel Craig per l'iconico ruolo di James Bond è ancora in corso e The Telegraph ha ora svelato quale attore sarebbe il favorito secondo i bookmaker. Tra i tanti nomi che nel corso degli ultimi anni sono stati associati all'agente 007 sarebbe infatti quello di Callum Turner il più vicino a ottenere la parte. Il nuovo favorito per il ruolo di Bond Il quotidiano britannico sostiene che ci siano delle 'voci insistenti' riguardanti il possibile ingaggio di Callum Turner per il prossimo film di James Bond. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
