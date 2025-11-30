jalisse la reazione social dopo la 29esima esclusione da sanremo

Per la 29esima volta consecutiva, i Jalisse non saliranno sul palco del Festival di Sanremo come big in gara. Eppure, mentre molti artisti alzerebbero la voce o chiuderebbero i conti con la kermesse, loro continuano ad affrontare le esclusioni con leggerezza e autoironia. Lo dimostra anche l'ultimo post sui social dopo l'annuncio di Carlo Conti, che al Tg1 delle 13:30 ha reso noto il cast dei 30 cantanti. L'ennesimo rifiuto non ha spinto il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian a reagire in malomodo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisseofficial) I Jalisse hanno pubblicato un video in cui "festeggiano" il traguardo raggiunto, tenendo in mano due palloncini rossi con i numeri 2 e 9 che simboleggiano appunto il 29, il numero dei "no" incassati dopo la vittoria nel 1997 con il brano Fiumi di parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

