Italia Paese di centenari

Mangiamo peggio di una volta, ci muoviamo meno, tra telefonini e internet conduciamo una vita sempre meno sociale. Eppure, nonostante tutto, aumentano i centenari, e questo perché le condizioni vita e il benessere sono migliorati. Rispetto al 2024 sono oltre duemila in più, in Italia, le persone che hanno festeggiato il secolo di vita. A inizio 2025 erano 724 gli italiani con almeno 105 anni, solo 19 quelli che ne avevano compiuti 110, appena uno di sesso maschile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia Paese di centenari

Altre letture consigliate

Un’Italia etica e competitiva, un Paese che sia un modello internazionale di sviluppo e responsabilità. È questo l’impegno emerso ieri, nel Senato della Repubblica, dalla nostra convention “Il Futuro in Movimento. Strategie per un’Italia protagonista... @Roman Vai su X

E’ l’Italia il Paese con più siti Unesco al mondo https://www.metropolitano.it/e-litalia-il-paese-con-piu-siti-unesco-al-mondo/ - facebook.com Vai su Facebook

Italia, paese di centenari, il geriatra: “Si decide tutto nei primi mille giorni di vita” - Sono oltre 2mila in più rispetto al 2024 e la decana ha già compiuto 115 anni. Come scrive quotidiano.net

Pensioni a rischio per il disequilibrio tra centenari e nuovi nati in Italia - Lo squilibrio demografico tra centenari e nuovi nati compromette la stabilità del sistema previdenziale e del mondo del lavoro ... Da quifinanza.it

Italia Paese di centenari - L’enorme asteroide Eros nel cielo d’Italia il 30 novembre: a che ora vederlo in diretta e col telescopio «Mi chiamo Elena Di Cioccio e sono sieropositiva da 23 anni: com'è difficile spiegare in camera ... Lo riporta msn.com