Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (I cartoni animati) Ogni anno a dicembre si registra un sensibile aumento degli ascolti tv da parte degli adulti di programmi, film e soprattutto cartoni animati dedicati solitamente ai bambini. I primi segnali si hanno dalla programmazione di Italia Uno che negli ultimi giorni vede aumentare la media di ascolto de I Simpson fino al 5% di share e oltre 500mila teste nel primo pomeriggio. Miglioramenti rintracciabili anche nei canali per i bambini come Boing e Cartoonito che tra ottobre e novembre hanno già registrato +20%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia 1, i cartoni ipnotizzano gli adulti