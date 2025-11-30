Italbasket Mannion firma il canestro del definitivo 81-82! Guarda il video
Dopo il ko contro l'Islanda, ecco la prima vittoria dell'era-Banchi: l'Italbasket passa 82-81 in Lituania. Guarda il video del canestro decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
TUTTI CON L’ITALBASKET ? A Nico Mannion e compagni serve il massimo del nostro tifo! Alle 17.30 italiane giocano a Klaipeda contro i padroni di casa della Lituania. Match importantissimo per la qualificazione ai Mondiali di pallacanestro del 2027! - facebook.com Vai su Facebook
Italbasket, ecco i 12 per affrontare la Lituania: dentro Mannion, out Assui, Candi e Rossato @Sportando Vai su X
L'Italbasket si riscatta, è vittoria in Lituania! Decide Mannion - 81 in Lituania nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali di basket del 2027. Si legge su sport.sky.it
L’Italbasket vince in volata in Lituania - Klaipeda (Lituania) Un canestro in penetrazione segnato da Nico Mannion a 7 secondi dalla fine regala all’Italia un preziosissimo successo sul campo della Lituania. Secondo lanuovasardegna.it
Miracolo Italbasket in Lituania, Mondiali più vicini (81-82): Procida e Mannion decisivi, Banchi sorride - Miracolo Italbasket in Lituania, Mondiali più vicini (81- Lo riporta sport.virgilio.it