Istruzione Parma tra le province in cui la spesa è più alta | mille euro per alunno
Parma è tra le province nelle quali la spesa media per i servizi di istruzione è più alta, circa mille euro per alunno. La media nazionale è 919 euro. A livello comunale i servizi relativi all’istruzione - secondo i dati del Cnel nella relazione annuale sui servizi pubblici 2025 - presentano una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
