IstanbulPapa | Unità cristiani e pace

11.00 "In questo tempo di sanguinosi conflitti e violenze in luoghi vicini e lontani, cattolici e ortodossi sono chiamati a essere costruttori di pace". Così Papa Leone XIV nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio a Istanbul alla presenza anche del Patriarca Bartolomeo I. "Molti ostacoli, malintesi e conflitti in passato, ma l'unità dei cristiani vada avanti", ha esortato durante la liturgia nella chiesa greco-ortodossa. "Altra sfida è la minacciosa crisi ecologica.Tutti siano custodi del creato", ha aggiunto prima di volare in Libano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

