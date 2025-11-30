Israele Netanyahu ha chiesto la grazia

12.00 Il premier israeliano Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato richiesta formale di grazia al presidente Herzog. Lo riferiscono i media israeliani. Il quotidiano Haaretz cita una nota ufficio presidenziale:l'istanza è stata passata al ministero della Giustizia,poi andrà al consulente di Herzog e infine al presidente stesso. Questi assicura: "La esaminerò con responsabilità e sincerità, dopo aver ricevuto tutti i pareri pertinenti" su una richiesta "straordinaria e dalle implicazioni significative". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

