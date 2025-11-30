Israele Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog È sotto processo per corruzione frode e abuso

Sotto processo per corruzione, frode e abuso, chiede la grazia al capo dello Stato. È quello che ha fatto il premier israeliano Benyamin Netanyahu con una una richiesta formale di perdono al presidente Isaac Herzog. Lo riporta News of Israel citando fonti della presidenza. La richiesta è contenuta in un documento di 111 pagine inviato dell’avvocato di Netanyahu, Amit Hadad, accompaganto da una lettera firmata dallo stesso premier israeliano. L’ufficio di Herzog pubblica il testo completo della richiesta. “Accettare questa richiesta consentirà al Primo Ministro di dedicare tutto il suo tempo, le sue capacità e le sue energie a fare progredire Israele in questi tempi critici”, scrive Hadad. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

