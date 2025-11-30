Israele Netanyahu chiede grazia a Herzog per accuse di frode abuso d' ufficio e tangenti opposizione | Colpevole anche di genocidio

Netanyahu chiede la grazia preventiva a Herzog per fermare i suoi processi. L'opposizione parla di abuso istituzionale e rischio di premier "al di sopra della legge" Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto la grazia preventiva al presidente Isaac Herzog per le accuse di frode, abu.

