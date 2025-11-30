Tutti i salmi finiscono in gloria, figuratevi le sure. Non è che servisse un profeta per capire che in Italia, come è già stato in Francia negli ultimi dieci anni, la propaganda islamista ha posto le basi per un'alleanza fra i musulmani e la sinistra. Un'alleanza che ha come obiettivo le istituzioni e, di conseguenza, la sostituzione del codice civile e penale con istanze non democratiche contenute nei loro libri sacri, in particolare il Corano, che passeranno attraverso le maglie del nostro diritto usando come password la parola democrazia. Era nata per definire i confini della libertà e stabilire che la mia non può oltrepassare la tua e oggi si piega a teocrazie e visioni etiche dell'essere umano perché ubriaca di sé. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - IslamItaly e i soliti sospetti. L'editoriale di Cerno