Irruzione al quotidiano La Stampa procura apre fascicolo | decine già identificati anche un 16enne

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento si contano 36 persone denunciate per l'assalto al quotidiano La Stampa durante la manifestazione ProPal a Torino. Ci sono diversi esponenti di Askatasuna e dei collettivi studenteschi tra cui anche un sedicenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

irruzione quotidiano stampa procuraIrruzione alla Stampa, gli identificati dalla Digos sono 36 - Sono 36 le persone identificate dalla Digos, a Torino, per l'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. Scrive ansa.it

irruzione quotidiano stampa procuraAssalto a “La Stampa”, 36 identificati e fascicolo in procura: Piantedosi parla di “squadristi da isolare”, la politica esplode e Askatasuna finisce nel mirino - Dalle accuse del Viminale alle analisi di Molinari, dalle parole di Saudino alle reazioni di Giuli, Tajani, Gasparri e Schlein: l’irruzione diventa un caso nazionale ... Segnala giornalelavoce.it

irruzione quotidiano stampa procuraIrruzione a La Stampa, procura apre fascicolo - La procura di Torino ha aperto un fascicolo sull'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Irruzione Quotidiano Stampa Procura