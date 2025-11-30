Irruzione al quotidiano La Stampa procura apre fascicolo | decine già identificati anche un 16enne

Al momento si contano 36 persone denunciate per l'assalto al quotidiano La Stampa durante la manifestazione ProPal a Torino. Ci sono diversi esponenti di Askatasuna e dei collettivi studenteschi tra cui anche un sedicenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ministro dell'Interno dopo l'irruzione nella redazione del quotidiano torinese: Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «Identificati 36 partecipanti all’irruzione. Basta ambiguità verso Askatasuna» - facebook.com Vai su Facebook

È accaduto ieri pomeriggio nella redazione del quotidiano #LaStampa, quando un centinaio di antagonisti hanno fatto irruzione nella sede. Imbrattati i muri al grido di "giornalista terrorista" ?Di Tommaso Angelini Vai su X

Irruzione alla Stampa, gli identificati dalla Digos sono 36 - Sono 36 le persone identificate dalla Digos, a Torino, per l'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. Scrive ansa.it

Assalto a “La Stampa”, 36 identificati e fascicolo in procura: Piantedosi parla di “squadristi da isolare”, la politica esplode e Askatasuna finisce nel mirino - Dalle accuse del Viminale alle analisi di Molinari, dalle parole di Saudino alle reazioni di Giuli, Tajani, Gasparri e Schlein: l’irruzione diventa un caso nazionale ... Segnala giornalelavoce.it

Irruzione a La Stampa, procura apre fascicolo - La procura di Torino ha aperto un fascicolo sull'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. Scrive msn.com