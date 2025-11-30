Sul finire dell’anno di celebrazioni in occasione del suo 250° anniversario, Breguet ha voluto pensare alle donne con nuove proposte della Reine de Naples, la collezione ispirata a un orologio realizzato tra il 1810 e il 1812 per Caroline Murat, sorella dell’imperatore Napoleone I, collezionista di numerose creazioni della Maison. I codici estetici fedeli all’originale hanno contribuito a fare dell’orologio l’equilibrio perfetto tra eleganza e tradizione, con la sua cassa dalla particolare forma oblunga che restituisce subito il senso di appartenenza. Le referenze 9935 e 8925, in oro Breguet, raccontano di un ritorno alla purezza del tempo, alla sua bellezza, ora giocata sulle fasi lunari, con una nuova luna di dimensioni maggiorate in madreperla bianca e, a ore 6, un attacco centrale rotondo con incastonatura a neve, la cui geometria ha ispirato le maglie del nuovo bracciale, ora sulla chiarezza e sulla leggibilità di ore e minuti soltanto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Interpretazioni al top della Reine de Naples