Inter U23 Pro Vercelli 1-1 pareggio in rimonta per i ragazzi di Vecchi | prova di carattere

di Giuseppe Colicchia Inter U23 Pro Vercelli 1-1, pareggio in rimonta per i ragazzi di Vecchi: ecco com’è andata la sfida del 16° turno di Serie C 202526. Termina in parità la vibrante sfida della sedicesima giornata del girone A di Serie C tra la seconda squadra nerazzurra e la Pro Vercelli. Il match ha raccontato una partita dai due volti, conclusasi sul risultato di 1-1. La prima frazione di gioco è stata totalmente di marca piemontese, con la formazione ospite guidata dal tecnico Michele Santoni che ha imposto subito il proprio ritmo, mettendo alle corde i padroni di casa. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo meno di cinque minuti grazie a una prodezza balistica di Carlo Rutigliano, centrocampista dotato di ottima tecnica, che ha trovato l’incrocio con un gran sinistro dalla distanza, sfiorando successivamente il raddoppio in più occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

