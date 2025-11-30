Inter News 24 Inter reduce da due KO consecutivi, come reagirà la squadra a partire dal match col Pisa? Il precedente che fa ben sperare Chivu: il dato. Come reagirà l’Inter alle due pesanti sconfitte consecutive rimediate contro il Milan nel derby e contro l’Atletico Madrid in Champions League? È questa la domanda che rimbalza con insistenza tra i muri di Appiano Gentile e nella mente dei tifosi. La settimana terribile, che ha visto la squadra perdere il primato in campionato e l’imbattibilità europea, richiede una risposta immediata sul campo. Tuttavia, il tecnico Cristian Chivu ha più di un motivo per guardare al futuro con ottimismo, basandosi proprio sulla storia recente di questa annata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter reduce da due KO consecutivi, come reagirà la squadra a partire dal match col Pisa? Il precedente in stagione fa ben sperare Chivu