Inter Primavera Matias Mancuso è tornato | gol nel derby e voglia di riprendersi tutto dopo gli infortuni

Inter News 24 Inter Primavera, il centrocampista classe 2007 firma il suo secondo gol consecutivo e punta a un futuro brillante dopo una serie di problemi fisici. Matias Mancuso è tornato protagonista con il gol che ha contribuito al successo dell’Inter Primavera nel derby contro il Milan. Un inserimento perfetto in area, un taglio sul primo palo e un cross dalla sinistra di Marello che ha trovato la rete: la firma di Mancuso è stata determinante per i nerazzurri, che hanno vinto 2-0. Questo gol arriva dopo il suo primo sigillo della stagione, realizzato una settimana fa contro il Torino, e segna un importante ritorno per un talento che, purtroppo, è stato frenato da numerosi infortuni nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera, Matias Mancuso è tornato: gol nel derby e voglia di riprendersi tutto dopo gli infortuni

