Inter Primavera doppietta decisiva di Iddrissou e Mancuso | derby dei giovani a tinte nerazzurre e quarto posto

di Dario Bartolucci Inter Primavera, la squadra di Carbone batte il Milan 2-0 nel derby, con gol di Iddrissou e Mancuso: una vittoria che rilancia le ambizioni. Nel derby di Milano, l'Inter Primavera ha avuto la meglio sul Milan con un 2-0 che ha permesso alla squadra di Benny Carbone di ottenere il quinto risultato utile consecutivo e balzare al quarto posto in classifica. Dopo le difficoltà iniziali, i nerazzurri hanno preso il controllo del match, segnando un gol per tempo grazie a Jamal Iddrissou e Francesco Mancuso. Iddrissou ha sbloccato la partita nel primo tempo con un colpo di testa su punizione di Cerpelletti, mentre Mancuso ha chiuso i conti nella ripresa con una girata precisa su assist di Marello.

