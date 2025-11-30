Inter Pisa la gioia del centravanti al termine della sfida contro i toscani! Le parole del giocatore nerazzurro
Inter News 24 Inter Pisa, l’attaccante nerazzurro ha parlato delle critiche ricevute e della vittoria esterna in Toscana su Dazn! Le parole. Al termine della vittoria per 2-0 contro il Pisa, l’Inter ha trovato la sua stella in Lautaro Martinez, autore di una doppietta che ha permesso alla squadra di Chivu di risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive. L’attaccante argentino, intervistato su Dazn, ha commentato le critiche ricevute nell’ultimo periodo, mostrando una grande maturità: «Sono abituato alle critiche, lavoro per l’ Inter, per me stesso, per la mia famiglia. Lascio parlare quelli che sono fuori, non mi hanno dato fastidio i commenti», ha dichiarato Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com
