Inter Milan Primavera 2-0 il derby della Madonnina si tinge di nerazzurro | successo netto dei ragazzi di Carbone

Inter-Milan Primavera 2-0: il derby della Madonnina è nerazzurro: 4 vittoria consecutiva per la squadra di Carbone Il derby della Madonnina del campionato Primavera 1 si colora di nerazzurro. L’Inter di Benito Carbone, sempre più solida e cinica, ha superato il Milan con un netto 2-0 nella tredicesima giornata, confermando il brillante momento di forma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Milan Primavera 2-0, il derby della Madonnina si tinge di nerazzurro: successo netto dei ragazzi di Carbone

UNDER 14 | 9ª giornata Inter-Milan 2-1 26'st Bernasconi #MilanYouth Vai su X

