Inter, caccia a un nuovo attaccante: scelta chiara da parte del tecnico e della società È sempre attuale in casa Inter il dibattito sul possibile inserimento di un nuovo attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei calciatori presenti in rosa. Dopo il lungo inseguimento a Lookman, che oggi resta in contatto con il Galatasaray, il club nerazzurro sta visionando Giovane del Verona. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il fantasista brasiliano è infatti in vetrina e l’Hellas è disposto a cederlo a gennaio, a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, i tifosi si dividono, ma Chivu non cambia idea: ecco la priorità