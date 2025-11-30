Pisa come Amsterdam, anche se il Pisa non è l’Ajax. Magari è meno forte, di certo ha meno storia, ma sicuramente sarà più difficile da battere. A metà settembre e dopo 2 sconfitte di fila (Udinese e Juventus), l’Inter andò in Olanda, vinse dominando e i fantasmi che cominciavano a materializzarsi dietro la panchina di Chivu svanirono immediatamente, lasciando spazio a quell’atmosfera positiva, che dal primo giorno accompagna l’avventura in nerazzurro del tecnico rumeno. Ecco, dopo aver perso due partite in 4 giorni, oggi l’Inter avrebbe bisogno di una vittoria, magari tonda come quella di Amsterdam, perché ogni altro risultato addenserebbe nuove nuvole sul suo presente, mettendo soprattutto a rischio il suo futuro in campionato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Inter, dalla ThuLa lo slancio per ripartire