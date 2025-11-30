’Intelligenza artigiana’ Confartigianato punta sul valore umano delle piccole imprese

Tutto esaurito oggi all’Auditorium Scavolini per " Intelligenza Artigiana – Storie di Valore " (inizio ore 17), l’evento con cui Confartigianato Ancona–Pesaro e Urbino punta i riflettori non solo sulle piccole imprese, ma sul valore umano che le sostiene ogni giorno: "Noi crediamo che non possa esistere un’economia sana senza una comunità viva e coesa", sottolinea alla vigilia il segretario Marco Pierpaoli. Il benessere è il tema che attraverserà uno degli incontri in programma, affidato a due voci autorevoli: la psicologa dello sviluppo Daniela Lucangeli e lo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, moderati dal ’Carlino’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Intelligenza artigiana’. Confartigianato punta sul valore umano delle piccole imprese

