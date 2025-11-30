Intelligenza artificiale promossa dai dirigenti pubblici Da inserire nel contratto ma sia di supporto non un sostituto

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 novembre 2025 – L’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione è vista da gran parte dei dirigenti come una risorsa utile, piuttosto che una minaccia. È questo il quadro che emerge dalla ricerca condotta dall' istituto Swg, che ha coinvolto oltre 1200 dirigenti delle aree Istruzione e ricerca, Sanità e degli Enti statali e ministeri. I risultati sono stati presentati ieri a Bari, nel corso di un convegno organizzato da Codirp, la Confederazione della dirigenza pubblica, e Aupi, l'Associazione unitaria degli psicologi. Cosa rivela l’indagine. Secondo l'indagine, l'arrivo dell'IA viene accolto con favore dal 79% dei dirigenti (contro un 16% preoccupato), che la considerano un'opportunità per semplificare i processi e migliorare l'efficienza del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

