Insegue l’amico con un’accetta e un coltello | stalker arrestato

Perseguita l'amico che gli chiedeva di pagare 2mila euro di multe accumulate usando proprio la macchina della vittima che aveva avuto in prestito: 28enne di Cassina finisce in manette. Lo stalker ha inseguito il conoscente e la compagna al centro commerciale di Bellinzago con un'accetta sotto al giubbotto e un coltello in tasca. Ma loro erano rimasti in auto, spaventati, dopo aver chiamato il 112. È cominciato tutto con un favore, la macchina concessa per un breve periodo durante il quale l'aguzzino ha rimediato una collezione di infrazioni con relativo salasso. Così quando il proprietario gli ha chiesto di rifonderlo, lui ha reagito scatenando l'inferno.

