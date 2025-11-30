Inizia l’Avvento con un messaggio di speranza di Don Francesco Cristofaro
Don Francesco Cristofaro ha condiviso sui suoi canali social un messaggio profondo in occasione dell’inizio dell’Avvento. Il sacerdote ha scritto: “Questa prima candela mi invita a mettermi in viaggio. Dove mi porta? A Betlemme. Gesù ha già iniziato il suo viaggio per venire a me. Oggi inizio. Il mio cuore è colmo di entusiasmo. So che questo incontro mi salverà”. Con queste parole, Don Francesco ha voluto ricordare ai fedeli l’importanza di intraprendere un cammino di speranza e rinnovamento spirituale in questo periodo di preparazione al Natale. La candela dell’Avvento, simbolo di luce e speranza, è per Cristofaro un invito a guardare con fiducia al futuro e a prepararsi ad accogliere la salvezza che si manifesta nel Natale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
