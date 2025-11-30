Inizia l’Avvento con un messaggio di speranza di Don Francesco Cristofaro

Laprimapagina.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Francesco Cristofaro ha condiviso sui suoi canali social un messaggio profondo in occasione dell’inizio dell’Avvento. Il sacerdote ha scritto: “Questa prima candela mi invita a mettermi in viaggio. Dove mi porta? A Betlemme. Gesù ha già iniziato il suo viaggio per venire a me. Oggi inizio. Il mio cuore è colmo di entusiasmo. So che questo incontro mi salverà”. Con queste parole, Don Francesco ha voluto ricordare ai fedeli l’importanza di intraprendere un cammino di speranza e rinnovamento spirituale in questo periodo di preparazione al Natale. La candela dell’Avvento, simbolo di luce e speranza, è per Cristofaro un invito a guardare con fiducia al futuro e a prepararsi ad accogliere la salvezza che si manifesta nel Natale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

inizia l8217avvento con un messaggio di speranza di don francesco cristofaro

© Laprimapagina.it - Inizia l’Avvento con un messaggio di speranza di Don Francesco Cristofaro

Altre letture consigliate

Porta Santa San Pietro aperta da Papa Francesco, inizia Giubileo 2025/ Diretta video: Gesù dischiude il cuore - Giubileo 2025 con Papa Francesco: aperta la Porta Santa in San Pietro prima della Santa Messa della notte di Natale. Segnala ilsussidiario.net

Il messaggio di speranza di Nick Cave per il 2025 - Quasi come se fosse una tradizione consolidata, con l'inizio dell'anno nuovo è arrivato puntuale l'augurio di Nick Cave per il 2025. Come scrive rockol.it

Mattarella agli italiani, messaggio di speranza e segnale politico importante: pace, ma non a tutti i costi - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto agli italiani un messaggio di fine anno che suona speranza ed è anche un segnale politico importante. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Inizia L8217avvento Messaggio Speranza