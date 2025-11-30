Infortunio Vlahovic ansia Juventus | secondo Gazzetta rischia fino a 3 mesi di stop Le ultime in attesa del verdetto strumentale

Infortunio Vlahovic, ansia Juventus: secondo Gazzetta rischia fino a 3 mesi di stop. Le ultime in attesa del verdetto degli esami strumentali. La vittoria della Juventus contro il Cagliari è stata oscurata dal grave infortunio occorso a Dušan Vlahovi? nel corso del primo tempo. L’attaccante serbo, uscito dal campo con il timore di una lesione muscolare, andrà incontro nelle prossime ore al verdetto degli esami strumentali che stabiliranno l’ entità esatta del danno e i tempi di recupero. Il primo verdetto: adduttore sinistro e fine del 2025. L’infortunio, rimediato all’ adduttore sinistro durante un tentativo di tiro, pone il centravanti serbo di fronte a un problema serio che lo costringerà a uno stop prolungato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, ansia Juventus: secondo Gazzetta rischia fino a 3 mesi di stop. Le ultime in attesa del verdetto strumentale

