Infortunio Vlahovic ansia Juventus | secondo Gazzetta rischia fino a 3 mesi di stop Le ultime in attesa del verdetto strumentale

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Vlahovic, ansia Juventus: secondo Gazzetta rischia fino a 3 mesi di stop. Le ultime in attesa del verdetto degli esami strumentali. La  vittoria  della  Juventus  contro il  Cagliari  è stata  oscurata  dal  grave infortunio  occorso a  Dušan Vlahovi?  nel corso del primo tempo. L’attaccante serbo, uscito dal campo con il timore di una  lesione muscolare, andrà incontro nelle  prossime ore  al  verdetto degli esami strumentali  che stabiliranno l’ entità esatta  del danno e i  tempi di recupero. Il primo verdetto: adduttore sinistro e fine del 2025. L’infortunio, rimediato all’ adduttore sinistro  durante un tentativo di tiro, pone il  centravanti serbo  di fronte a un  problema serio  che lo costringerà a uno  stop prolungato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

