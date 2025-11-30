Influenza oltre 500mila casi in una settimana | Campania tra regioni più colpite

Boom di casi di influenza in Italia nell’ultima settimana. Incidenza nazionale 8,96‰, punte di 29‰ nella fascia 0-4 anni. Sardegna guida l’indice regionale (14,13‰), con Abruzzo, Campania, Piemonte ai vertici. Cresce il tasso di positività anche in ospedale. Le basse temperature in arrivo sul Paese spingono la circolazione dei virus respiratori in Italia. Nell’ultima settimana . 🔗 Leggi su 2anews.it

