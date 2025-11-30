Infilza con l’auto un guard-rail | miracolato un ventisettenne

Si può ben dire un miracolato il 27enne che, a mezzanotte e mezza tra venerdì e sabato, ha perso il controllo della propria vettura, lungo la provinciale 235 tra Lodi e il casello autostradale, la quale, finendo contro il guard rail, a causa del violentissimo impatto, è stata letteralmente trapassata dalla lastra di metallo. Il giovane è stato estratto dalle lamiere contorte grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore per potersi aprire un varco e permettere ai sanitari del 118 di intervenire. Il giovane forse è riuscito istintivamente a ripararsi in un punto del posto guida che ha evitato il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

