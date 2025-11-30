Infermieri dell' Asp reggina senza rinnovo del contratto | In 40 mandati a casa

Si firmano “40 infermieri gettati in mezzo a una strada” i professionisti della sanità che stanno portando all'attenzione dei media la vicenda del mancato rinnovo di numerosi contratti da parte dall'Asp di Reggio CalabriaSi legge in una nota: “L'Asp sta mandando a casa 40 infermieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

