Inedito Rivanera ’Piccolo’ Geometria materia ed estetica si fondono in un design unico

Il brand echoneutra amplia la sua proposta con Rivanera ’Piccolo’, un modello inedito che entra nella collezione Rivanera, la linea che interpreta l’orologeria contemporanea attraverso un linguaggio formale trasversale, dove geometria, materia e design si fondono in un’estetica unica nel suo genere. Rivanera rappresenta un capitolo distintivo nel panorama dell’orologeria indipendente. La collezione si caratterizza per un design riconoscibile, costruito su proporzioni rigorose e volumi netti; influenze Art Déco, evidenti nei giochi grafici del quadrante e nella ricerca di equilibrio geometrico; suggestioni brutaliste, che emergono nella cassa scolpita, solida e architettonica; una forte matericità, espressa da superfici a contrasto tra finiture sabbiate e lucidate, pensate per catturare la luce e valorizzare la tridimensionalità dell’oggetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

