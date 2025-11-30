Indiano ucciso a Pontinia arrestato connazionale
Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
