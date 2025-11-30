Ancona, 30 novembre 2025 – Un’operazione antidroga al parco di via Osimo lo aveva portato a sparare ad un cane, un simil pitbull di due anni, fuggito al guinzaglio della sua proprietaria. L’animale, Narcos, si sarebbe diretto contro i poliziotti, rimase ferito e poi morì. Era il 14 settembre scorso. A carico dell’agente che ha premuto il grilletto della pistola d’ordinanza, in servizio quel giorno e nel pieno delle sue funzioni, c’è ora un fascicolo aperto per uccisione di animale. L’indagine a carico dell’agente è trapelata solo venerdì, dopo che la Procura ha chiesto una perizia, con la formula dell’incidente probatorio, per stabilire a che distanza è stato premuto il grilletto e quanti colpi ha esploso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indagato il poliziotto che uccise il cane a colpi di pistola durante il blitz antidroga