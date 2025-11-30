Incontro al Lucca Comics & Games con Kei Urana e Hideyoshi Andou creatori di Gachiakuta

Durante il Lucca Comics & Games 2025 abbiamo partecipato al Press Café dedicato a Gachiakuta, organizzato da Star Comics e Crunchyroll. Ospiti dell’incontro erano i due creatori dell’opera: Kei Urana, autrice e disegnatrice, mente dietro la storia di Rudo, e Hideyoshi Andou, graffiti artist e designer, introdotti e moderati da Cristian Posocco. L’atmosfera dell’incontro è stata particolarmente coinvolgente, in quanto ascoltare dal vivo chi ha dato vita a uno dei manga (e anime) più sorprendenti degli ultimi anni ha permesso di approfondire temi, estetica e genesi di un’opera che ha conquistato pubblico e critica, ottenendo anche la nomination ai Kodansha Awards come Miglior Shonen. 🔗 Leggi su Screenworld.it

