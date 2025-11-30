Incontro a Istanbul tra il Papa e chef Minguzzi Ho chiesto il suo sostegno per la nostra missione di pace

Riminitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha incontrato a Istanbul lo chef misanese Andrea Minguzzi, padre di Mattia Ahmet Minguzzi, morto dopo un attacco con un coltello a Kadiköy. "Ho scritto una lettera due settimane fa. Ci ha accolti oggi. Ho chiesto il suo sostegno per la nostra missione di pace e fratellanza. Sta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incontro istanbul papa chefIl Papa incontra a Istanbul chef Minguzzi, padre di Mattia Ahmet - Papa Leone XIV ha incontrato questa mattina a Istanbul Andrea Minguzzi, chef italiano e padre di Mattia Ahmet, il 14enne italo turco ucciso quest'anno nella città sul Bosforo durante un accoltellament ... Lo riporta ansa.it

incontro istanbul papa chefPapa Leone incontra a Istanbul il papà di Mattia Minguzzi ucciso in Turchia. Lo chef: “Avevo la pelle d’oca” - Papa Leone XIV ha incontrato oggi a Istanbul, dove si trovava come tappa del suo viaggio apostolico, Andrea Minguzzi, chef italiano e padre di Mattia Ahmet ... Si legge su fanpage.it

incontro istanbul papa chefIl Papa incontra il padre di Mattia Minguzzi, ucciso in Turchia. L’emozione dello chef: “Ho pianto di felicità” - Il Pontefice durante l’ultimo giorno della sua visita a Istanbul ha voluto parlare con lo chef misanese. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incontro Istanbul Papa Chef