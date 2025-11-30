Incontro a Istanbul tra il Papa e chef Minguzzi Ho chiesto il suo sostegno per la nostra missione di pace
Papa Leone XIV ha incontrato a Istanbul lo chef misanese Andrea Minguzzi, padre di Mattia Ahmet Minguzzi, morto dopo un attacco con un coltello a Kadiköy. "Ho scritto una lettera due settimane fa. Ci ha accolti oggi. Ho chiesto il suo sostegno per la nostra missione di pace e fratellanza. Sta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
