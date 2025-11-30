Incidenti stradali | frontale su Fondovalle Sangro tre donne morte nel Chietino
Scontro frontale sulla Fondovalle Sangro, al km 67+537, nel territorio di Atessa verso lo svincolo di Piane d'Archi, in provincia di Chieti. Nell'incidente frontale tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta sono 3 le vittime, tutte donne. In base a una prima ricostruzione dell'incidente, le auto procedevano lungo la statale 652 e, per cause ancora da accertare, una delle vetture ha invaso l'altra corsia. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La statale 652 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto, con deviazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
