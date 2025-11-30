Incidenti stradali 10 morti in 24 ore

22.00 Domenica di sangue sulle strade italiane.A Catania un 38enne è morto dopo il ribaltamento della sua auto.Gravissimo anche il sinistro avvenuto in Abruzzo, sulla statale 652 Fondovalle Sangro,nel territorio di Atessa,dove tre persone sono decedute.In un altro incidente alle porte di Torino un 21enne è deceduto a Candiolo, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo della sua vettura finita fuori strada. Questi si sommano agli incidenti già avvenuti in Sardegna e nel cosentino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

