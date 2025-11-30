Incidenti | morti 2 20enniferiti 16enni

10.30 Due ventenni sono morti e altre quattro ragazzi feriti, due in modo grave,hanno 16 anni, in un incidente nella notte sulla statale Jonica, nel cosentino. Due auto, una utilitaria e una berlina, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534 con la statale 106. Sulla piccola auto viaggiavano 4 giovani, dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due i soccorsi sono stati inutili. Gli altri due sono stati estratti vivi dalle lamiere. Gli occupanti dell'altra auto non sono gravi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Quattordici morti sull'A22 da inizio anno ad oggi. Calano gli incidenti, ma aumentano le vittime sull'Autobrennero rispetto al 2024 Leggi l’articolo tinyurl.com/3dj5zuzz - facebook.com Vai su Facebook

Istat, nel 2024 173mila incidenti stradali, meno morti (2) - Rispetto al 2023, la diminuzione più significativa, in valori assoluti, del numero dei morti si è registrata, nel 2024, nelle provincie di Milano (- Lo riporta ansa.it

Incidenti stradali: frontale tra auto nel Ferrarese, 3 morti. Nel bergamasco muore 23enne - È di tre morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina nel Ferrarese, tra Argenta e Ferrara, lungo la strada stradale Adriatica. tg24.sky.it scrive

Tragico incidente nel Ferrarese, frontale tra auto: morti 2 ragazzi e una donna - È di tre morti il bilancio di un incidente stradale, che ha coinvolto tre veicoli, questa mattina nel Ferrarese, tra Argenta e Ferrara, lungo la strada stradale “Adriatica”. Scrive rainews.it