Incidente sull'Autostrada A2 tra Eboli e Battipaglia | morto un uomo di 54 anni

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento; sarebbe rimasta coinvolta soltanto la vettura sulla quale viaggiava, da solo, il 54enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

