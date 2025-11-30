Incidente sull'Autostrada A2 tra Eboli e Battipaglia | morto un uomo di 54 anni

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento; sarebbe rimasta coinvolta soltanto la vettura sulla quale viaggiava, da solo, il 54enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

