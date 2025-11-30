Incidente sulla Fondovalle Sangro scontro frontale tra auto | almeno tre morti sono tutte donne

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente oggi sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morto a seguito dello scontro frontale tra due auto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incidente fondovalle sangro scontroIncidente sulla Fondovalle Sangro, scontro frontale tra auto: almeno tre morti, sono tutte donne - Incidente oggi sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morto a seguito dello ... fanpage.it scrive

incidente fondovalle sangro scontroIncidente sulla Fondovalle Sangro, 3 morti - Terribile lo schianto lungo la strada a scorrimento veloce che collega l'entroterra sangrino alla Costa dei Trabocchi. Scrive rainews.it

incidente fondovalle sangro scontroUn morto dopo lo schianto fra due auto sulla Fondovalle Sangro, strada chiusa in entrambe le direzioni - L'incidente sulla strada statale 652 nel territorio di Atessa, nei pressi del distributore Res; i soccorritori stanno ancora operando ... chietitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Fondovalle Sangro Scontro