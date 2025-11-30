Incidente stradale auto giù dal ponte nel Nuorese | i soccorsi
Incidente lungo la SP27 nella strada Villagrande-Tortoli a pochi chilometri dall’abitato di Villagrande Strisaili, nel Nuorese, dove un’auto, per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi e finendo al di sotto il ponte ‘ sothai ‘ di circa 10 metri. Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Lanusei e Tortoli, la squadra specializzata SAF e SFA (soccorritore fluviale alluvionale) dalla sede Centrale di Nuoro e i Sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco. All’arrivo sul posto le squadre hanno lavorato per l’individuazione degli occupanti della macchina che si era adagiata sul fiume. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Auto precipita da un ponte: tre morti in Sardegna. L'incidente stradale a Villagrande Strisaili. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
