Incidente nell' Alessandrino morto 29enne | grave una ragazza
Torino, 30 nov. (Adnkronos) - Incidente intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica a Quattordio, in provincia di Alessandria, che ha coinvolto una sola auto, uscita di strada, con all'interno due persone. Il conducente, un ragazzo di 29 anni, è morto a causa dell'impatto. La ragazza accanto a lui ha subito invece un gravissimo politrauma. È stata rianimata sul posto e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso notturno al Cto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato di Alessandria e Asti, Carabinieri, Vigili del Fuoco ed elisoccorso di Azienda Zero. 🔗 Leggi su Iltempo.it
