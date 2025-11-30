Incidente in Abruzzo morte tre donne | Silvana e Stefania avevano 66 e 58 anni Loredana 64 Il frontale tra due auto
Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Incidente sulla Fondovalle Sangro: tre morti in Abruzzo - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in Abruzzo, morte tre donne: Silvana e Stefania avevano 58 anni, Loredana 64. Il frontale choc tra due auto - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Si legge su corriereadriatico.it
Incidente in Abruzzo, morte tre donne: il frontale choc tra una Panda e una Fiesta - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Segnala leggo.it
Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo: tre le vittime - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. Come scrive abruzzoindependent.it