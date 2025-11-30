Incidente in Abruzzo morte tre donne | Silvana e Stefania avevano 66 e 58 anni Loredana 64 Il frontale tra due auto

Leggo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

incidente in abruzzo morte tre donne silvana e stefania avevano 66 e 58 anni loredana 64 il frontale tra due auto

© Leggo.it - Incidente in Abruzzo, morte tre donne: Silvana e Stefania avevano 66 e 58 anni, Loredana 64. Il frontale tra due auto

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente abruzzo morte treIncidente in Abruzzo, morte tre donne: Silvana e Stefania avevano 58 anni, Loredana 64. Il frontale choc tra due auto - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Si legge su corriereadriatico.it

incidente abruzzo morte treIncidente in Abruzzo, morte tre donne: il frontale choc tra una Panda e una Fiesta - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Segnala leggo.it

incidente abruzzo morte treAncora sangue sulle strade d'Abruzzo: tre le vittime - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. Come scrive abruzzoindependent.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Abruzzo Morte Tre